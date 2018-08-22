81 مصابًا بآلات حادة وسواطير بمحايل عسير أول أيام العيد

ساطور - أرشيفية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

كشفت إحصائية مراجعي قطاع محايل عسير الصحي لأول أيام عيد الأضحى المبارك عن إصابة 81 مصاباً بجروح قطعية جراء الاستخدام الخاطئ للسواطير والسكاكين أثناء ذبح الأضاحي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مصادر طبية أن الإصابات تركزت في أصابع اليدين والسواعد، وتلقت جميع الحالات العناية والعلاج اللازمين.

وأشارت المصادر إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام والمراكز الصحية التابعة له استقبلت 81 حالة، لافتين إلى أن العدد سيزيد خلال باقي أيام العيد . وطالبت من الموطنين بأخذ الحيطة والحذر والتزود بحقائب الإسعافات الأولية .