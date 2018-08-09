9 آلاف حاج راجعوا المراكز الصحية في مشعر منى يوم التروية

المواطن - واس

راجع 9755 حاج المراكز الصحية في مشعر منى يوم التروية ،الذين قدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة .

وأوضحت وزارة الصحة أن جرى تجهيز 26 مركزًا صحيًا، يفوق عدد العاملين في كل مركز على 40 عاملًا، من الكوادر الصحية والمهنية والكوادر الإدارية، وروعي في جميع المراكز وقوعها على الطرقات، وذلك لكي يتم الإسعاف والعناية بجميع المرضى في وقت قياسي.



وبينت أن المراكز الصحية تضم عيادات خارجية وغرف إنقاذ وأسرة ضربات شمس، مشيرةً إلى أنه تم تدشين مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، الهادفة إلى إيصال الخدمات الصحية للحجاج في أماكن وجودهم.

وتضم مبادرة الرعاية المتنقلة، حافلات مجهزة كمراكز صحية متنقلة تتجول في المشاعر، تضم عددًا من الأجهزة الطبية التي تقوم بفحص الحجاج من علامات حيوية وفحص السكر، إضافة إلى قسم للاستشارات الطبية وتقديم الأدوية لضيوف الرحمن.