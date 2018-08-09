9 مهام تقوم بها الغذاء والدواء في الحج

المواطن - واس

تسهم الهيئة العامة للغداء والدواء في موسم حج هذا العام من خلال اضطلاعها بعدة مهمات, وذلك انطلاقا من دورها التوعوي، والرقابي الذي تقوم به، وحرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.

وذكر المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالرحمن السلطان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهيئة تضطلع بمسؤوليات في موسم الحج، تتضمن التفتيش على الأجهزة والمواد المشعة، وفسح الأدوية، والأغذية والأجهزة الطبية عبر المنافذ، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوعية الحجاج بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية الداخلة على مكة المكرمة.

وأضاف السلطان أن الهيئة إيمانا منها بأهمية الجوانب التوعوية، تقوم بإلقاء محاضرات للعاملين في مطابخ الإعاشة المركزية، والمشاركة في أعمال التفتيش على الأضاحي بمشعر منى، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الغذاء.

واختتم السلطان تصريحه، مشدداً على أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تكثف جهودها، وتسخر جميع إمكاناتها خدمة لضيوف الرحمن، بناء على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – التي تحرص على تقديم كل ما من شأنه تسهيل أعمال الحج للحجيج، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.