9 وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف القيادية والبحثية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من الإدارات والمدارس التابعة للجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد وسائل الإعلام الرقمية.

. محرر العلوم- كاتب.

. رئيس فريق المعلوماتية الحيوية.

. رئيس فريق علماء العضوية.

. أخصائي أنظمة التصور.

. مدير مدرسة رياض الأطفال.

. مساعد مدير المدرسة الثانوية.

. مدير دعم الطلاب.

. عالم حاسوبي.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)