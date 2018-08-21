تمادي الدوحة يدفع البحرين لوقف إصدار تأشيرات دخول القطريين

المواطن - الرياض

أعلنت مملكة البحرين عن وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى أراضيها، باستثناء الطلبة، ومن يحملون تأشيرات لا تزال سارية المفعول.

ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية البحرينية أن القرار يأتي نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

ولفتت وزارة الداخلية البحرينية إلى أنه يستثنى من هذا القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات لا تزال سارية الصلاحية.

وشددت الوزارة على أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، مؤكدة أنه يبقى امتدادًا طبيعيًّا وأصيلًا لإخوانه في مملكة البحرين.

وأكدت أنه لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين من جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة، التي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.