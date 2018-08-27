بوادر أزمة بين الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم

المواطن - طارق سعد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا أكد من خلاله إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك/ الاتحاد والزمالك في مكانيهما وموعديهما المقررين مُسبقًا.

وجاء الرد السعودي على خلفية بيان الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وضع الهلال في مواجهة الأهلي المصري، والاتحاد ضد الزمالك.

يُذكر أن أطراف ومواعيد لقاءي السوبر السعودي المصري قد شهدت العديد من التغيرات، حيث سبق للهلال أن أصدر بيانًا صحافيًّا اعتذر فيه عن خوض لقاء السوبر السعودي المصري ضد الأهلي؛ بسبب عدم تقديم الأهلي أي رد على الموعد المقترح.

ومن غير المتوقع الوصول إلى موعد محدد لخوض لقاءي السوبر خلال القريب العاجل؛ نظرًا لارتباط الأندية السعودية والمصرية بالمنافسات المحلية والقارية.