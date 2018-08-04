سعودية تجبر ابنها على تطليق زوجته بعد أشهر من الزواج !

المواطن - أحمد المسعود

أنهى شاب حديث الزواج باحدى المحافظات بالمنطقة الغربية علاقته بزوجته بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين، واختلاف الشاب مع أسرته طيلة الأشهر الماضية، ومطالبتهم له بسرعة تطليقها.

ورضخ الشاب لرغبة أمه وذويه وتقدم للمحكمة المختصة بطلب الطلاق بعد أن لاقى ضغوطاً من والديه منذ ارتباطه بالفتاة التي أحبها، وأجبرت أسرة الزوج ابنهم على أن يدعي أمام المحكمة أن الطلاق يعود لأسباب وخلافات بينهما، دون إظهار حقيقة الأمر.

وقال الزوج السابق لـ ” المواطن ” ” إن الضغوط التي واجهتها من والدتي كانت سبباً قوياً في انفصالي عن الفتاة التي أحببتها، واستغل كافة أقاربي علاقتي وحبي لوالدتي في تحريضها للانفصال، خاصة وأنها شهدت عقد قراني وفرحت لفرحي وسعادتي قبل تأجيج الأمر داخل الأسرة.”

وأشار إلى أن الفتاة التي تزوج بها ليست أجنبية بل هي من فتيات الوطن وسعودية أباً عن جد، ولكن :” الضغوط الأسرية التي لازمتني طيلة ارتباطي بها كانت كفيلة بأن أضحي لأجل حياتي وحياتها مستقبلاً، خاصة وأن كافة أقاربي وأقاربها دخلوا في صراعات شخصية أحسست أنها لن تنتهي قرييًا، حتى وصل الأمر أن أسرتي وأقاربي امتنعوا عن استقبالي أو حتى مهاتفتي بما فيهم والدتي التي تعلقت بها كثيراً”.