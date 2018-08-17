AFP الفرنسية : هكذا استعدت المملكة لاستضافة مليوني حاج

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على استعداد المملكة لموسم الحج، وسط اهتمام إعلامي على المستوى الدولي بشكل ملحوظ.

وأكدت الوكالة الفرنسية AFP أن الاستعدادات التي تتبعها المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن على أراضيها قد بدأت بشكل فعلي منذ أشهر عدة، لتصبح السعودية الآن مستعدة بشكل نهائي وكامل لموسم الحج.

وقالت: “سيجتمع ما يقدر بمليوني مسلم في المملكة الأسبوع المقبل للحج الذي سيضم عودة الحجاج من إيران التي قاطعت حكومتها الحدث في السنوات الأخيرة”.

وأضافت: “يعد الحج أحد أركان الديانة الأسرع نمواً في العالم، ويمتد موسم الحج من 19 إلى 24 أغسطس، ومن المتوقع أن يجذب مليوني شخص من أصل ملياري مسلم حول العالم”.

ومنحت الوكالة الفرنسية نبذة لقرائها عن القواعد الشرعية بشأن الحج، وهو الركن الذي يُطالب كل مسلم بإتمام الفريضة مرة واحدة على الأقل في حياتهم إذا كان لديهم القدرة على القيام بذلك.

وبحلول 16 أغسطس، وصل أكثر من 1.6 مليون شخص إلى المملكة العربية السعودية، وبدأوا بالفعل بالتواجد في ساحات المسجد الحرام وبكافة أرجاء مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن مجموعات من دول مختلفة ترتدي ألوانًا موحدة لتمييزهم عن الحجاج الآخرين، وذلك لسهولة التواصل وتجنب فقدان الأشخاص في زحام الحج.

وسلطت AFP الضوء على إطلاق المملكة لمبادرة “الحج الذكي”، مع تطبيقات لمساعدة الحجاج في كل شيء بدءا من خطط السفر إلى الرعاية الطبية.