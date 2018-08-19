Barcelona يتوهج.. وميسي وكوتينيو الأبرز

المواطن - مروة نبيل

Barcelona بدأ منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بأفضل شكل ممكن، حيث تمكن من الفوز على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون رد في معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”.

وظهر Barcelona بمستوى مميز في أولى جولات الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ديبورتيفو ألافيس، خاصة في الشوط الثاني من المباراة، وتألق ثنائي الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليب كوتينيو بشكل لافت.

وتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفين في شباك ديبورتيفو ألافيس في الدقيقتين 64 و92، ليرفع رصيده من الأهداف مع Barcelona في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى 385 هدفًا، بجانب أنه بات صاحب الهدف رقم 6000 في تاريخ البارسا بالليغا.

ورغم مشاركته كبديل للبرتغالي نيلسون سيميدو، إلا أن البرازيلي فيليب كوتينيو ظهر بمستوى مميز في مباراة Barcelona وديبورتيفو ألافيس، وكان بمثابة نقطة التحول في لقاء الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل هدفًا مميزًا في الدقيقة 83.

وساهمت مشاركة البرازيلي كوتينيو في توهج Barcelona وظهوره بمستوى مغاير للشوط الأول، خاصة بعدما أعاد المدرب إرنستو فالفيردي اللاعب سيرجي روبيرتو للمشاركة في مركز الظهير الأيمن.

وشهدت مباراة Barcelona وديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، سيطرة كبيرة من لاعبي الفريق الكتالوني على مجريات اللقاء، وبلغت نسبة استحواذ البارسا لـ75%.

وقام لاعبو Barcelona بـ25 تسديدة على المرمى، في حين سدد لاعبو ديبورتيفو ألافيس 3 تسديدات فقط على مرمى الفريق الكتالوني.