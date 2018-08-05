BlackBerry تعود للمنافسة بهواتف Evolve بمواصفات خاصة

تعاونت شركة BlackBerry مع Optiemus، الشريك الهندي في التصنيع، لإنتاج خط جديد للهواتف الذكية يحمل اسم Evolve.

ويتضمن خط الإنتاج الجديد سلسلة من الهواتف باسم BlackBerry Evolve وBlackBerry Evolve X، ويشترك كلا الهاتفين في شاشات طويلة بنسبة 18: 9، وكلاهما يحتوي أيضًا على بطاريات ضخمة، وسيأتي كل منهما مع نظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

ولن يحتوي خط Evolve على لوحة مفاتيح QWERTY، ويوفر كلا الهاتفين مستشعرات بصمات الأصابع في الخلف، بالإضافة إلى ميزة الفتح بالوجه، كما يتمتع كلا الهاتفين ببطاريات 4000mAh.

وستتوفر هواتف Evolve للبيع في نهاية شهر أغسطس مقابل 365 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، في حين سيتم طرح منتج Evolve X في منتصف سبتمبر مقابل 510 دولارات.