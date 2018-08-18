CNN تبرز مناسك الحج وترصد شعور الحجيج في مكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تستعد المملكة لاستضافة موسم الحج السنوي، غدًا الأحد، حيث وصل أكثر من 1.6 مليون مسلم من الخارج لأداء الفريضة المقدسة في أجواء روحانية خالصة لله عز وجل.

وحرص موقع نيوز 18 التابع لشبكة CNN الأميركية، على لمس أدق التفاصيل عن شعور الحجيج والروحانيات التي يعيشونها في مكة المكرمة، خاصة وأن الحج يمثل أحد أركان الإسلام الخمسة وهو مطلوب من جميع المسلمين القادرين مرة واحدة في حياتهم.

وحسب ما قاله الموقع التابع للشبكة الأميركية، فإن الفريضة تقدم للحجاج فرصة للشعور بالقرب من الله وسط التحديات العديدة التي يواجهها العالم الإسلامي، بما في ذلك تهديد المتطرفين في الشرق الأوسط.

وتحدث NEWS18 مع عدد من الحجيج، منهم عماد عبد الرحيم وهو حاج مصري، وقال: “شعوري لا يوصف لأداء فريضة الحج”.

وأضاف: “أريد أيضًا أن أدعو الله من أجل جميع البلدان الإسلامية، لكي يعيشوا أحرارًا في كل الأماكن، في فلسطين وفي بورما، في كل الأماكن، في أفغانستان وفي الهند”.

وسلطت الموقع التابع لشبكة CNN الضوء على مشاعر الحج، والتي تبدأ منذ الإحرام وحلق الشعر، ثم الذهاب إلى مكة لبدء مشاعر الحج والتي تشمل الصلاة والطواف والدعاء ووقفة عرفات ورمي الجمرات وغيرها.

وأشار إلى أن المسلمين يستلهمون من النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، كافة الأمور والمناسك الخاصة بالفريضة، كما أن الحج أيضًا يُذكر المسلمين بخطى النبي إبراهيم وولده إسماعيل، والذي افتداه الله بكبش عظيم، ليصبح ذلك الحديث عيدًا لدى المسلمين في كل أنحاء العالم.

وبعد الصلاة في مكة، يتوجه الحجاج إلى منطقة جبل عرفات يوم الاثنين، حيث ألقى النبي محمد خطبة الوداع ، ومن هناك سيتوجه الحجاج إلى مزدلفة حيث يلتقطون الحصى على طول الطريق لرمي الجمرات والبقاء في وادي منى لثلاثة أيام قبل مغادرتهم بطواف الوداع .