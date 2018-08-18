FBI تتدخل بعد إحراج مراهق إسترالي لأنظمة شركة أبل الأمريكية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أحرج مراهق شركة أبل الأمريكية العملاقة بعد أن نجح في اختراق الأنظمة الأمنية النشطة لها، وذلك بعد أن تجاهلت الاستجابة لطلبه بالانضمام إلى فريقها من الخبراء.

المراهق الأسترالي كان يحلم منذ طفولته بأن يصبح أحد أعضاء فريق أبل، وهو ما تم تجاهله من قِبل الشركة الأمريكية، الأمر الذي دفعه لمحاولة إثبات قدراته عن طريق اختراق أنظمة الحماية لبياناتها، وتنزيل ما قدره 90 غيغابايت، وذلك حسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وتقدمت الشركة الأمريكية بشكوى لمحكمة الأطفال في فيكتوريا، تتهم خلالها المراهق الأسترالي الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، باختراق أنظمتها الأمنية، غير أنها نفت أن يكون قد نجح في تحميل بعض البيانات، بحسب ما جاء في صحيفة ذا إيدج.

وظل المراهق يحلم بالانضمام إلى فريق أبل، خاصة وأنه أحد أهم المعجبين بقدراتها التقنية والتصنيعية الفائقة، والتي أوصلت هاتفها الذكي أيفون ليكون الأول بين أقرانها على مستوى الأسواق العالمية.

أبل وهي أول شركة أمريكية تنتمي للقطاع الخاص تصل بقيمتها إلى أكثر من تريليون دولار في الأسواق، حاولت من خلال بيان أصدرتها أمس الجمعة، طمأنة مستخدميها حول بياناتهم الشخصية، مؤكدة أن المخترق الشاب لم يستطع الوصول إليها.

وفور الإعلان عن الواقعة، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالية مهام البحث والتحري في الأمر، وذلك بالتعاون مع السلطات الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة.