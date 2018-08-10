Galaxy Note 9 يحذر مستخدميه من الصور السيئة

المواطن - متابعة

ميزة جديدة ينفرد بها هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Note 9 وهي التحذير من الصور السيئة أو ردئية الجودة.

وتعمل خاصية اكتشاف عيوب الصور في الحالات التالية: الصور تظهر خارج التركيز، اكتشاف لطخة على عدسة الكاميرا، الإضاءة سيئة، عيون من في الصور مغلقة.

وتعد الخاصية الجديدة، واحدة من بين العديد من القدرات المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي يوفرها هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 9، والتي لا تعتمد على خوادم الكمبيوتر عن بعد.

وكشفت سامسونغ أمس عن هاتفها الجديد الذي جاء بمزايا ومواصفات حصرية حيث اعتمد تصميم Galaxy Note 9 غالاكسي نوت 9 على إرث سلسلة الهواتف التي تميزت باحتوائها على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي، وذلك من خلال تقديم هاتف ذكي بمواصفات فائقة وقوة أداء لا مثيل لها مع قلم S Pen تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة.

وعززت سامسونغ قلم الهاتف الجديد Galaxy Note 9 بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، ويسمح القلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماما عند استخدام هاتف Galaxy Note 9، ويمكن المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وإيقافها مؤقتا.

وصرح دي جيه كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهواتف المتحركة في شركة سامسونغ للإلكترونيات أنه “تم تصميم هذا الهاتف للحصول على مستوى لا مثيل له من الأداء والقوة والذكاء وهو ما يحتاجه المستخدمون في وقتنا الحالي، إن محبي سلسلة Note هم الأكثر ولاء لشركة سامسونغ لأنهم يدركون الخصائص الفريدة التي تقدمها لهم هواتف هذه السلسلة عاماً بعد عام، نحن نعلم أن مستخدمي هذه السلسلة يطمحون للاستمتاع بكل شيء إلى أقصى حد سواء عند إنجاز المهام المتعلقة بالعمل أو الحياة الشخصية أو التقاط ومشاركة الصور وGalaxy Note9 هو الهاتف الوحيد الذي يمكنه تلبية متطلباتهم والانسجام مع أسلوب حياتهم”.