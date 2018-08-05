Real Madrid .. يرفع شعار الاستحواذ والسرعة مع لوبيتيجي

المواطن - مروة نبيل

Real Madrid يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بجدية تامة، أملًا في استعادة البطولات المحلية والمحافظة على الألقاب القارية التي احتكرها خلال الثلاث سنوات الماضية.

ويدخل Real Madrid الموسم الجديد بدون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وكان الثنائي بمثابة العامل الأساسي في هيمنة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي على بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ونجح Real Madrid في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ثاني مواجهاته ببطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، في إطار استعدادات الفرق الأوروبية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وواصل Real Madrid اعتماده على سرعات لاعبيه والاستحواذ على الكرة للمباراة الثانية على التوالي، فعلى الرغم من خسارة المرينغي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لهدف، إلا أن جولين لوبيتيجي طبق نفس التكتيك أمام يوفنتوس الإيطالي.

ولم يظهر Real Madrid بشكل جيد في الشوط الأول أمام يوفنتوس الإيطالي، ولكنه حافظ على نهجه الجديد مع لوبيتيجي بالاستحواذ على الكرة، والتمريرات الكثيرة المتقنة، بالإضافة إلى تبادل اللاعبين للمراكز خلال اللقاء.

وساهمت التغييرات التي أجراها لوبيتيجي في الشوط الثاني، في ارتفاع رتم المباراة، حيث أضفى الثلاثي فاسكيز، أسينسيو وفينيسيوس سرعة وخطورة كبيرة على مرمى يوفنتوس الإيطالي، ومنحوا Real Madrid الفوز.

وبالرغم من التغييرات الكثيرة في صفوف Real Madrid بالشوط الثاني، إلا أن أسلوب المرينغي لم يتغير، بل ازدادت الخطورة على مرمى يوفنتوس، واتسم الأداء بالجماعية والسرعة في نقل الهجمة.