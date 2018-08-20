Real madrid يُعاني جماهيريًا بعد رحيل رونالدو

المواطن - مروة نبيل

Real madrid خاض أول مبارياته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم أمام خيتافي، في معقل الملكي ملعب “سانتياغو برنابيو”، ونجح المرينغي في الفوز بهدفين دون رد سجلهما داني كارفاخال وغاريث بيل.

وأظهرت مباراة Real madrid أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي تراجع الحضور الجماهيري على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في أولى مواجهات الملكي المحلية بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت مباراة Real madrid وخيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، حضور 48 ألفاً و466 متفرجًا في ملعب “سانتياغو برنابيو”، ليُحقق الملكي رقمًا سلبيًا من حيث عدد الحضور الجماهيري منذ عام 2009.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مباراة Real madrid أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي سجلت ثاني أقل حضور جماهيري في معقل الملكي ملعب “سانتياغو برنابيو”، منذ عام 2009 خلال مواجهة مايوركا.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة Real madrid والفريق الأول لكرة القدم بنادي مايوركا في عام 2009، حضور 44 ألفاً و270 متفرجًا، بالرغم من توافر 81 ألفاً و44 مقعدًا في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وشدد الصحيفة على أن تراجع الحضور الجماهيري في مباراة Real madrid وخيتافي، قد يكون بسبب رحيل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي، خاصة أن اللقاء الذي سبق انضمام النجم البرتغالي إلى الملكي مباشرةً، شهدت انخفاض أعداد الحضور الجماهيري، حيث كان أقل من 50 ألف مشجع، ولكن الدون أدى إلى ارتفاع العدد بشدة.