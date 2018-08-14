STC تتيح مشاهدة مباراة السوبر السعودي عبر خيارات متنوعة

المواطن - الرياض

احتفاءاً ببدء الموسم الرياضي الجديد 2018 -2019 أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC أنها ستتيح مشاهدة مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والهلال لجميع المشاهدين عبر خيارات متعددة وجديدة تشمل تطبيق دوري بلس وخدمة التلفزيون التفاعلي جويTV كما تشارك بالنقل القناة السعودية الرياضية وقناة روتانا خليجية.

يذكر أن قنوات “دوري بلس” ستتيح مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين، بإدارة شركة انتغرال التابعة لمجموعة STC، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتقديم المحتوى الإعلامي.