 STC تهدي ضيوف خادم الحرمين 5300 شريحة سوا

المواطن - مكة المكرمة

أهدت شركة STC ضيوف خادم الحرمين الشريفين والبالغ عددهم (5300) حاجاً وحاجة شرائح سوا زيارة، بهدف التسهيل عليهم للتواصل مع ذويهم، إضافة إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها وعروضها الجديدة، من خلال فريق من موظفيها تواجدوا في مقرات إقامة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في ” فندق الدار البيضاء (بن محفوظ)، فندق ثروات المشاعر، فندق شيراتون (الراجحي)، فندق جاد كدي.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر باستضافة ذوي الشهداء هذا العام على نفقته الخاصة، ضمن برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة. وتم اكتمال وصول جميع الحجاج المستضافين، والبالغ عددهم (5300) حاج وحاجة، من مختلف دول العالم، منهم ضيوف البرنامج العام (1300) حاج وحاجة من “94” دولة، و(1000) من ذوي شهداء فلسطين، و(1500) من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، و(1000) من ذوي شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، و(500) من جمهورية غينيا بيساو.

و”سوا زيارة” هي بطاقة مسبقة الدفع، تمكّن ضيوف الرحمن عند زيارتهم القصيرة إلى المملكة من البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء في بلدانهم طوال فترة الزيارة.