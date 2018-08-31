Uefa Europa League .. مباريات نارية من العيار الثقيل بعد إعلان القرعة

المواطن - محمد سمعة

كشفت قرعة بطولة Uefa Europa League لكرة القدم عن مجموعات دور الـ32 من البطولة الأوروبية والتي تُقام خلال موسم 2018-2019.

وكشف الحساب الرسمي لبطولة Uefa Europa League على تويتر مجموعات دور الـ32 في البطولة والتي جاءت مكونة من: المجموعة الأولى تضم أندية لودجوريتس البلغاري، باير ليفركوزن الألماني، آيك لارنكا القبرصي، زيوريخ إف سي السويسري.

أما المجموعة الثانية في بطولة Uefa Europa League فضمت أندية لايبزيج الألماني، سيلتيك الأسكتلندي، روزنبورج النرويجي، سالزبورغ النمساوي.

كذلك تكونت المجموعة الثالثة في بطولة Uefa Europa League من” كوبنهاجن الدنماركي، بوردو الفرنسي، سلافيا براغ التشيكي، زينيت سان بطرسبرج الروسي.

أما المجموعة الرابعة في بطولة Uefa Europa League فجاءت مكونة من” دينامو زغرب الكرواتي، فنربخشة التركي، أندرلخت البلجيكي، سبارتاك ترانافا السلوفاكي.

وشهدت المجموعة الخامسة في بطولة Uefa Europa League تواجد أندية” فورسكالا الأوكراني، قرة باغ الأذربيجاني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، آرسنال الإنجليزي.

وزين نادي ميلان الإيطالي المجموعة السادسة في بطولة Uefa Europa League حيث تواجد معه بعد إجراء القرعة كل من” ريال بيتيس الإسباني وأوليمبياكوس اليوناني وفريق دودي لانج من لاكسمبورج.

أما المجموعة السابعة في بطولة Uefa Europa League فضمت أندية” سبارتاك موسكو الروسي، جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، رابيد فيينا النمساوي، فياريال الإسباني”.

وتواجد نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في المجموعة الثامنة ببطولة Uefa Europa League والتي ضمت أندية لاتسيو الإيطالي وأينتراخت فرانكفورت الألماني ونادي أبولون اليوناني.

كما يذكر أن المجموعة التاسعة في بطولة Uefa Europa League ضمت أندية” ساربسبورج النرويجي، مالمو السويدي، جينك البلجيكي، بيشكتاش التركي”.

وشملت المجموعة العاشرة في بطولة Uefa Europa League كلا من” كراسندور الروسي، إشبيلية الإسباني، أكيشار التركي، ستاندر دو لييج البلجيكي”.

ويذكر أن المجموعة الحادية عشرة في بطولة Uefa Europa League ضمت كلا من” جبل أونيك التشيكي، أستانا الكازاخستاني، رين الفرنسي وفريق دينامو كييف الأوكراني.

وجاءت المجموعة الثانية عشرة والأخيرة في مرحلة دور المجموعات ببطولة Uefa Europa League مكونة من” باتي بوريسوف البلغاري، تشيلسي الإنجليزي، فيدي المجري، باوك اليوناني”.