WWE Summerslam 2018 .. كيف فاز رينز بلقب اليونيفرسال ؟

المواطن - مروة نبيل

WWE Summerslam 2018 جذب أنظار الجماهير إليه، خاصة في النزال الرئيسي على لقب اليونيفرسال الذي جمع بين رومان رينز والأسطورة بروك ليسنر.

دخل الأسطورة بروك ليسنر إلى عرض WWE Summerslam 2018 بصحبة مدير أعماله بول هيمان، وبدت عليه الثقة الكبيرة، فيما وضح على رومان رينز الإصرار الشديد لانتزاع لقب اليونيفرسال.

وقبل بداية نزال رومان رينز والأسطورة بروك ليسنر في عرض WWE Summerslam 2018 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية، حضر بروك سترومان وأبلغهم بمشاهدته للمواجهة، لرغبته في استخدام حقيبة موني إن ذا بانك بعد انتهاء النزال.

وبدأ النزال الرئيسي في WWE Summerslam 2018 بين رينز وبروك بشكل سريع للغاية، ووجه رومان ضربة سبيرز قوية إلى ليسنر، قبل أن يرد عليه الأسطورة بضربة سوبليكس عنيفة خارج الحلبة.

وتبادل رينز وبروك السيطرة على مجريات نزال WWE Summerslam 2018 الرئيسي، حتى ظهر برون سترومان لكي يتدخل، إلا أنه تعرض لضربة عنيفة من الأسطورة، قبل أن يضربه بكرسي حديدي وحقيبة موني إن ذا بانك التي كانت بحوزته.

واستغل رينز الموقف، ونفذ ضربة سبير قوية للأسطورة بروك ليسنر، لينجح رومان في الفوز بالنزال الرئيسي في WWE Summerslam 2018 والتتويج بلقب اليونيفرسال، وسط تشجيع جماهيري كبير، على عكس المعتاد من إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

وكان يُمني بروك ليسنر النفس بالفوز بلقب اليونيفرسال في WWE Summerslam 2018 على حساب رومان رينز، خاصة أنه حافظ عليه لمدة 504 يومًا، منذ تغلبه على غولدبيرغ في “راسلمينيا 33”.

يُذكر أن برون سترومان قد تغلب على كيفن أوينز في WWE Summerslam 2018 بسهولة شديدة، ليُحافظ على حقيبة موني إن ذا بانك.