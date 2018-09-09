آخر المستجدات البحثية في ملتقى جمعية العلاج الطبيعي

المواطن - الرياض

أقامت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الملتقى البحثي الأول بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، حيث تم تسليط الضوء على آخر المستجدات البحثية المتعلقة بالعلاج الطبيعي تحت شعار دور العلاج الطبيعي في الأمراض النفسية والعقلية.

وكان ذلك بحضور مجموعة من أخصائيي العلاج الطبيعي لتقديم الأوراق البحثية والإجابة عن كافة الاستشارات، فيما استقبلت الجمعية الاستشارات للزوار في عياداتها المجانية.

ويأتي هذا اليوم والذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام موافقًا مع احتفال الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي والمنظمات التابعة له حول العالم.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي استشاري تأهيل أمراض القلب والجهاز التنفسي، الدكتور علي البراتي، أن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تهدف إلى تعزيز مفهوم ممارسة النشاط البدني للحفاظ على حياة مفعمة خالية من الأمراض.

ولفت إلى أن أحد مسببات الأمراض غير المعدية المنتشرة كأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط هو الخمول الجسدي وعدم ممارسة النشاط البدني بالشكل الكافي، لذا يجب توعية المجتمع بضرورة ممارسة النشاط البدني وتوضيح دور العلاج الطبيعي.

كما ذكر أن العلاج الطبيعي يخدم 8 تخصصات فرعية تشمل أمراض القلب والجهاز التنفسي، والأعصاب، والأطفال، والعظام، وصحة المرأة والطب الرياضي فلكل أخصائي تخصص فرعي ملم به.