آخر رسالة صوتية وجهها الإعلامي خالد قاضي للزملاء في الوسط الإعلامي

المواطن- حسن عسيري - الرياض

نعى اليوم الوسط الإعلامي الزميل الإعلامي خالد قاضي ، الذي وافته المنية إثر مرض لم يمهله طويلاً، بعد عمل طويل في الإعلام الرياضي . ووجه الفقيد رحمه الله رسالة صوتيه في أحد قروبات الواتس آب للإعلاميين يطمأنهم فيها على صحته قال فيها : شكراً لكل من سأل عني في هذا القروب الكريم وزارني وسأل عني ودعا لي الحمد لله أنا في تحسن جزاكم الله خير أنا إن شاء الله اليوم أو بكرة أو بعدة يمكن في خلال الثلاثة أيام أغادر المستشفى دعواتكم وصلتني ولا تنسوني من دعواتكم احتاجها والله الحمد لله على كل شي ماقصرتم بارك الله فيكم جميعاً”.

ولم يمهل الموت الزميل خالد قاضي سوى ساعات لينتقل إلى رحمة الله ، سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسيدفن الراحل فجر اليوم الأحد في مقبرة الفيصلية ويتقبل العزاء في منزل شقيقه طارق قاضي بحي المحمدية بجدة .