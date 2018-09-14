آخر موعد لتسجيل المدد السابقة في التأمينات

المواطن - الرياض

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العاملين لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، بتسجيل مددهم السابقة التي لم يتم تسجيلها في حينه.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن المؤسسة تود التذكير بقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة المتضمن منح مهلة سنتين تنتهي في 1 / 4 / 1440 هـ، للعاملين لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، بتسجيل مددهم السابقة، مشيراً إلى أنه بعد هذا التاريخ لن يتم تسجيل أي مدة بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ تقديم طلب تسجيل تلك المدة.

وأضاف العبدالجبار أن القرار المشار إليه مقتصر فقط على الفئات الخاضعة مسبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية وجهات عملهم مسجلة لدى المؤسسة، ولكن لم يتم تقديم نماذج التسجيل الخاصة بهم في حينه، ولا يشمل هذا القرار العاملين غير الخاضعين للنظام أساساً مثل “بند محو الأميّة والعقود المؤقتة وعقود الساعات وبند 105 لوزارة التعليم”.

وأهاب بجهات العمل والعاملين فيها بسرعة التأكد من تسجيل جميع خدماتهم في النظام حفظاً لحقوقهم التأمينية.