آراء حول آيفون الجديد .. أسعار مبالغ فيها والمال أهم من التطوير!

المواطن - الرياض

أطلقت شركة أبل، أمس الأربعاء، هاتف آيفون الجديد XS معلنةً عن عزم أبل شحن أكثر من ملياري جهاز.

واستعرض فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، هاتف آيفون XS الجديد، والذي سيأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي، وسيتوفر بخيارين لشاشات العرض من قياس 6.5 و5.8 إنش.

ورأى محمد النوار أن الأسعار مبالغ بها ولكن هاتف آيفون الجديد يستحق.

أما سارة فقالت: إن الألوان ليست كما هي متوقعة، ولم تأتي بجديد كما كانت تترقب في آيفون الجديد.

ومن جانبها، علقت فدوى بقولها: “الأسعار مبالغ فيها ولا يوجد فرق بين هاتف آيفون الجديد والآيفون إكس ولو فعلوا خاصية الشريحتين فكانت المبيعات أفضل”.

وبالنسبة إلى طلال الشمري فرأى أن أبل أصبحت تكرر نفسها بعض الشيء، فهاتف آيفون الجديد يعتبر كما آيفون إكس وآيفون 8، وكان الأفضل أن يحمل بعض الإمكانات الجديدة حتى لا يصير الوضع مملًا”، بحسب وصفه.

وأكد عزيز أن الآيفون الجديد سيكون سببًا لسقوط أبل لأنه لا يوجد تطوير أو تغيير جذري بل أصبحت فقط تركز على عدد بيع الأجهزة ليكون المال أهم من التطوير”!

ويأتي آيفون_XS شاشة من نوع أوليد بحجم 5.8 إنش ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وهو الحجم الأكبر من الآيفون X S MAX بحجم 6.5 إنش من نوع أموليد وبتقنيات عرض HDR10 وDOLBY VISION.

ويوفر الهاتف الجديد ميزة التعرف على الوجه أسرع وأدق من السابق وسماعات ستيريو، كما تم الإعلان رسميًّا عن أول معالج بتقنية تصنيع 7 نانومتر وهو المعالج A12 BIONIC

والمعالج الجديد أسرع ٥٠% من المعالج A11 ويعالج ٥ تريليون عملية خلال ثانية! وبإمكانه التعامل مع ذاكرة بحجم 512GB .