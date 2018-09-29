آلام الركبة تُبعد البريك عن مباراة الهلال والشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك عن قائمة مباراة الزعيم أمام الشباب العُماني، بسبب شعوره بآلام في الركبة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الشباب العُماني، على ملعب إستاد السيب بالعاصمة مسقط، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والشباب اليوم، لحسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، فيما يأمل الفريق العُماني استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز في اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الشباب العُماني، على إستاد جامعة الملك سعود، قد انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.