آل الشيخ لجمهور الاتحاد: أثق في الإدارة.. ستسمعون ما يسركم

المواطن - مروة نبيل

طمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ جماهير نادي الاتحاد بشأن أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه سيتم التعاقد مع مدرب قريبًا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “في اليومين القادمين يحسم أخي نواف المقيرن أمر المدرب، وبإذن الله سيكون مميز … سأقف مع أخوي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد … جمهور الاتحاد ستسمعون ما يسركم … وعد مني!”.

وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف أمام التعاون، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قد أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد الخسارة بثلاثية أمام القادسية في الجولة الثانية، وتذيل العميد لجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط.