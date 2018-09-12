آل الشيخ لـ نواف العابد : لن يجبرك أحد على ترك ناديك

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، خاصة أنه تحامل على إصابته من أجل لعب المباريات.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نواف لن يجبرك أحد على ترك ناديك… ولن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب لأسباب غير مفهومة، أنت نجم والمنتخب بحاجة لخدماتك”.

وواصل تركي آل الشيخ تغريدته بشأن نواف العابد قائلًا: “سألتقيك حينما أعود.. لابد أن يعرف جمهور الهلال أن العابد تحامل على إصابته من أجل الفريق في آسيا، وهذا أثر على فقدانه المشاركة في بطولة كأس العالم”.

وكانت تقارير صحافية، قد أشارت إلى أن نواف العابد اقترب من الرحيل عن الهلال، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة، وذلك بعد عودة خالد البلطان لرئاسة الليوث.

وأبدت الجماهير الهلالية غضبها بعد انتشار أنباء رحيل نواف العابد عن نادي الهلال، وطالبت ببقائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه يعد من الركائز الأساسية للزعيم خلال السنوات الأخيرة؛ نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية المميزة.

وكتب نواف العابد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولدت لاعبًا في الهلال عشت الفرح والإنجاز مع الهلال عرفت المنصات ورفعت الذهب مع الهلال وبيني وبين جمهور الهلال علاقة أبدية فكيف أترك الهلال!!”.

وتابع نواف العابد في تغريدة أخرى عبر “تويتر”: “خدمت الهلال، وقدمني للجمهور، ولن أنسى فضله، وسأكون مع أي قرار يخدم النادي ويحقق مصلحته قبل كل شيء”.