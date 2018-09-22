آل الشيخ لولي العهد: شكرًا لدعمكم الرياضة وفعالياتها

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لاهتمامه بالرياضة ورعايته لمهرجان الهجن الذي اختُتمت فعالياته مساء اليوم السبت.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهلًا وسهلًا بسيدي سمو ولي العهد حفظه الله.. من القلب شكرًا سيدي لدعمكم الرياضة وفعالياتها.. واهتمامكم بالهجن وما تمثله من أصالة وتاريخ حفظكم الله ورعاكم”.

ورعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، ختام مهرجان سموه للهجن، في ميدان محافظة الطائف للهجن، وتواجد ضمن وفد الحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، عن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن، مُثمنًا دعمه السخي لهذه الرياضة العربية الأصيلة.

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، قد أعلنت عن تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن؛ كأكبر مهرجان لرياضة الهجن، وذلك بعد مشاركة ١١ ألف و١٨٦ مطية خلال فعالياته.

وانطلقت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي، وامتدت فعالياته على مدار 40 يومًا، وشهد إقامة 787 شوطًا بين المطايا المشاركة في سباقات الهجن.