آل الشيخ مُعلقًا على تيفو النصراوية: منظر يُثلج الصدر

المواطن - محمد سمعه

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتيفو جماهير النصر والتي صنعته لمباراة التعاون ضمن منافسات الجولة الرابطة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل الشيخ: جمهور النصر.. رائعة جدًّا الأعلام الكبيرة.. شكرًا أخوي سعود السويلم والقائمين على تنظيم جمهور النصر.. منظر يُثلج الصدر.

يذكر أن جماهير النصر احتفلت من خلال تيفو مباراة التعاون باليوم الوطني الثامن والثمانين.