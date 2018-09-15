آل الشيخ يتوعد هتان باهبري لهذا السبب: الموضوع لن يمر مرور الكرام

المواطن - الرياض

توعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان باهبري بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: “ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا.. من المعيب أن يمر الموضوع مرور الكرام!”.

وكان اللاعب قد وجّه رسالة لمدير المركز الإعلامي في نادي الفيحاء حيث قال: “مدير المركز الإعلامي في الفيحاء خرج ووعد بالفوز على الشباب، وأنا أقول له إن الشباب ليس محطة عبور وها نحن كسرنا خشمك”.

وتغلب الشباب على مضيفه الفيحاء 3/1، حيث سجل ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر كروز، والروماني كونستانتين بوديسكو وناصر الشمراني في الدقائق 60 و79 و90، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر فاليريكا غامان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.