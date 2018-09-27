آل الشيخ يدعم المغرب لاستضافة الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن دعمه للمغرب في استضافة الأمم الإفريقية 2019.

وكتب تركي آل الشيخ: “بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلًا من الكاميرون”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته على “تويتر”، قائلًا: “كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قد سحب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون، لاستياء مسؤوليه من البنية التحتية، لتقترب المغرب من تنظيم المسابقة القارية.