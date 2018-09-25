آل الشيخ يعتمد تشكيل إدارة نادي الرائد

المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ رسميًا تشكيل مجلس إدارة نادي الرائد للموسم الرياضي 2018/ 2019، برئاسة فهد المطوع.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي الرائد كالتالي؛ فهد المطوع، رئيسًا، عبد العزيز المسلم، نائبًا، وصالح بن خليفة المرشود، الأمين العام والمشرف على الفئات السنية.

وتضم عضوية مجلس إدارة نادي الرائد كلاً من؛ أحمد بن إبراهيم، كمشرف العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، ثامر بن إبراهيم الناصر، كمشرف على المركز الإعلامي، عبد العزيز بن علي المرشود كأمين للصندوق، وطارق بن عبد العزيز المسلم كمسؤول للاستثمار.

ومن جانبه، قدم فهد المطوع شكره لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ، على ثقته في مجلس إدارة نادي الرائد، وتمنى أن يُقدم جهودًا كبيرًا لخدمة الرياضة، وتحقيق نتائج جيدة للنادي في الموسم الرياضي الحالي.