آل الشيخ يعتمد مجلس الشباب الجديد

المواطن - محمد سمعه

اعتمد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان.

وجاء مجلس إدارة نادي الشباب الجديد مكونًا من:

أحمد العقيل نائبًا للرئيس، عبدالله عامر القريني أمينًا عامًّا، ناصر السبيعي أمينًا للصندوق، الدكتور فهد العليان عضوًا، أحمد الكنهل عضوًا، تركي الفرج عضوًا، كنعان منصور الكنعاني.

وكان خالد البلطان تولى رئاسة نادي الشباب لمدة عام بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ.