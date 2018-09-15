آل الشيخ يعتمد مجلس الهلال الجديد

المواطن - محمد سمعه

اعتمد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة نادي الهلال الجديد في الفترة الحالية.

وجاء مجلس الهلال الجديد مكونًا من: الأمير محمد بن فيصل رئيسًا، فهد الراشد كنائب للرئيس، عبدالله بن عبد العزيز الجربوع أميناً عامًا، طارق بن صالح التويجري عضوًا، عبد الرحمن النمر عضوًا، إبراهيم بن مناحي الحبردي عضوًا، سلطان بن حسن بن سعيد عضوًا، عبد الإله بن سعد المقرن عضوًا، سليمان بن ناصر الهتلان عضوًا، هتان بن عبدالله المصيبيح عضوًا.

وكان الأمير محمد بن فيصل تولى رئاسة الهلال خلفًا لسامي الجابر والذي عُين مستشارًا لرئيس هيئة الرياضة ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.