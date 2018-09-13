آل الشيخ يفتح تحقيقًا عاجلًا لتعيين موظف لبناني في الاتحاد السعودي

المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، فتح تحقيقًا عاجلًا لتعيين موظف لبناني في الاتحاد السعودي للعبة.

وقال تركي آل الشيخ: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية سيتم التحقيق عاجلًا في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها.. وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك”.

ونشر تركي آل الشيخ صورة الموظف اللبناني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “الاتحاد السعودي!!!”.

وتم تعيين شاب لبناني يُدعى حسن عماد يبلغ 26 عامًا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبرت الجماهير عن غضبها عبر “تويتر”، من تعيينه في منصب المستشار القانوني، وطالبوا المسؤولين بتوضيح حقيقة الأمر، ما دفع تركي آل الشيخ لفتح تحقيق عاجل.