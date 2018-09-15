آل الشيخ ينعى الإعلامي خالد قاضي

المواطن - محمد سمعه

غيّب الموت الإعلامي الرياضي خالد قاضي، اليوم، وذلك بعد صراعه مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة: أسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، صادق العزاء لأسرته ولنا جميعًا.

كما حرص الكثيرون من الشخصيات الرياضية الشهيرة بخالص التعازي لأسرة الإعلامي خالد قاضي، حيث قال المعلق الرياضي المصري بلال علام: رحم الله أبو عنان الأستاذ خالد قاضي، هو أول من دعم تجربتي في الدوري السعودي، رحمك الله يا طيب القلب.

أما سلمان المالك رئيس نادي النصر السابق فقال: إنا لله وإنا إليه لراجعون رحم الله الأستاذ خالد قاضي.