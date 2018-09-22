آل الشيخ يوجه بعلاج معتز هوساوي في الخارج
بعد تكرر إصابته بضيق تنفس

آل الشيخ يوجه بعلاج معتز هوساوي في الخارج

2018/09/22
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعلاج لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، معتز هوساوي، بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل يومين عن غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم معتز هوساوي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد نقله إلى أحد المستشفيات، لتعرضه لضيق متكرر في التنفس خلال الفترة الأخيرة.

وخضع معتز هوساوي لفحوصات طبية، وأثبتت حاجته إلى البقاء في المستشفى، من أجل الخضوع إلى العلاج اللازم، وإجراء مزيد من التحاليل الطبية؛ للاطمئنان على حالته الصحية.


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