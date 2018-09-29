آل الشيخ يوقف مباراة لحل مشكلة وفد الزمالك

المواطن - طارق سعد

توقفت مباراة القادسية الكويتي والزمالك المصري لدقائق ضمن إياب دور الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد منع السفير المصري في الكويت وعضوين من مجلس إدارة الزمالك من دخول ملعب المباراة بأمر من أمن الملعب.

وإزاء هذا الرفض تواصل عضوا الزمالك مع مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي بدوره نقل الإشكالية إلى تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وفور علمه تواصل تركي آل الشيخ مع مراقب المباراة الذي أوقفها لحل الإشكالية.

يُذكر أن الزمالك حصد بطاقة التأهل بتعادله الإيجابي بهدف لمثله.