آل الشيخ يُكافئ الأهلي والهلال والنصر عقب التأهل

المواطن - محمد سمعه

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال آل الشيخ بعد فوز النصر على الجزيرة الإماراتي: مبروك فوز النصر.. وما تحققت أمنية بتال.

وسيعطي آل الشيخ للاعبي النصر 30 ألف ريال لكل لاعب بعد الفوز على الجزيرة والتأهل لثمن نهائي مونديال العرب.

كما قرر آل الشيخ كذلك مكافأة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحصول كل لاعب على 30 ألف ريال بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية على حساب الشباب العماني.

وسيحصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على 30 ألف ريال لكل لاعب بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية عقب الفوز على نادي المحرق البحريني.