آل الشيخ يُوجه بزيادة مدرجات العائلات للضعف ويؤكد: دورينا وجمهورنا يستاهل
بعد نفاد التذاكر في مباراة الأهلي وأحد

آل الشيخ يُوجه بزيادة مدرجات العائلات للضعف ويؤكد: دورينا وجمهورنا يستاهل

2018/09/14
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزيادة أعداد الحاضرين في مدرجات العائلات من 1500 إلى 3000 مشجع.

وقال آل الشيخ: بعد نفاد تذاكر المدرجات الخاصة للعائلات في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة في مباراة أحد والأهلي، تم توجيه وكالة الشؤون الفنية والمنظمين بزيادة المدرجات المخصصة للعائلات من 1500 إلى 3000 في المباراة.. دورينا يستاهل وجمهورنا يستاهل.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي وأحد انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب دجانيني تافاريس.


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