آل سويلم لجماهير النصر: بدعمكم سننتصر

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم رسالة إلى جماهير العالمي قبل مباراة الجزيرة الإماراتي اليوم، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الليلة .. النصر سيلعب أمام الجزيرة الإماراتي، وبدعم جماهير الشمس سننتصر، فبدون مساندتكم لن نستطيع تقديم كل ما لدينا”.

وتابع رئيس العالمي، سعود آل سويلم تغريدته قائلًا: “ننتظركم اليوم لحمل راية النصر والمضي للأمام في تحقيق الانتصارات”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم السبت، على استاد فيصل بن فهد بالملز، ويسعى العالمي لمواصلة انتصاراته هذا الموسم، والتقدم في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الجزيرة الإماراتي، قد انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى دور الـ16.