آل سويلم لجماهير النصر: ننتظر وقفتكم هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم رسالة إلى جماهير العالمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لحثهم على دعم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

وكتب سعود آل سويلم عبر حسابه على “تويتر”: “جماهير العالمي: الإدارة والطاقم الفني واللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لعودة نصرنا إلى مكانته كبطل، مع تأكدي أننا مهما فعلنا لن نوفيكم حقكم”.

وتابع رئيس العالمي، سعود آل سويلم تغريدته قائلًا: “جميعنا ننتظر وقفتكم في أول ظهور للنصر هذا الموسم في عاصمتكم معقل كبيرها النصر، نريد المدرج أن يكون مشعًا بكم”.

وكان سعود آل سويلم، قد حضر بصحبة كل من أعضاء مجلس الإدارة، والمدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، بالإضافة لعدد من نجوم الفريق الأول، مساء الأربعاء، الاحتفال الذي أُقيم في متجر النصر بالرياض.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أُحد بهدفين لهدف، ليتصدر المسابقة المحلية، ويستعد لملاقاة الفيصلي في الجولة الثانية.

يُذكر أن النصر دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل، ومنهم؛ أحمد موسى، براد جونز، كريستيان راموس، نور الدين مرابط، عبدالرزاق حمد الله، جوليانو، وبيتروس، والثلاثي المحلي سلطان الغنام، حمد آل منصور وعبدالله العويشير.