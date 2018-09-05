آل مطري أنقذ أسرة من الغرق بقنا فكرمه وزير الداخلية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية المواطن إبراهيم أحمد شرفي آل مطري تقديرًا لجهوده في إنقاذ أسرة من الغرق خلال فترة أمطار ماضية في وادي قنا بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

وسلم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بمكتبه يوم أمس المواطن المكافأة المالية تقديرًا لجهوده في الإنقاذ.

من جانبه رفع المواطن إبراهيم شرفي شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على هذا التكريم.