آيفون XS MAX يصنع رقمًا قياسيًّا في المبيعات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

أطلقت شركة أبل الأميركية طلبات الشراء المسبقة لهواتفها الشهيرة آيفون، والتي أصدرت 3 نسخ جديدة منها خلال الأيام القليلة الماضية.

واستطاع هاتف أبل آيفون XS MAX الجديد، والذي يصل سعره إلى 1500 دولار تحقيق رقم قياسي في تاريخ الشركة الأميركية، بعد أن نفذت كافة طلبات الشراء المسبقة في زمن أقل من نصف ساعة، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي العام الماضي، تم نفاد طلبات شراء الطلبات المسبقة لجهاز آيفون X في أقل من ساعة من قبل مُحبي أبل، حيث اضطر أولئك الذين غابوا عن النافذة إلى الانتظار حتى ديسمبر 2017 للحصول على الهاتف.

وعلى الرغم من كون هاتف آيفون XS MAX هو الأكبر والأغلى في تاريخ الشركة الأميركية، إلا أنه استطاع تحقيق رقم قياسي في سرعة البيع عبر الطلبات المسبقة.

وأبلغت أبل العملاء الراغبين في شراء الهاتف أنه عليهم الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع حتى تصل الدفعة التالية من آيفون XS MAX، خاصة أن بعض الألوان مثل الذهبي والفضي تم نفادهم بشكل كامل.

وجاءت أسعار هواتف أبل التي عُرضت في محفل أبل، بواقع ألف دولار للنسخة آيفون XS، و1500 دولار للنسخة آيفون XS MAX الجديد.