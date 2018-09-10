أبرزهم صلاح ورونالدو .. 55 لاعبًا يتنافسون على احتلال تشكيلة The Best من فيفا

المواطن - محمد سمعة

يتنافس 55 لاعب كرة قدم خلال الفترة المقبلة على الدخول ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” عن عام 2018.

وأعلن حساب FIFPRO على تويتر عن الـ55 لاعبًا والذين يتنافسون بقوة على الدخول في تشكيلة الأفضل للفيفا حيث يتنافس 15 لاعبًا في خط الهجوم، و15 لاعبًا في خط الوسط، 20 مدافعًا وخمسة حراس مرمى ليتم اختيار 11 لاعبًا منهم.

وتواجد ضمن قائمة المرشحين في خط الهجوم كل من” البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأوروغواياني لويس سواريز، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كريم بنزيمة، المصري محمد صلاح، الأرجنتيني باولو ديبالا، الإنجليزي هاري كين، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الفرنسي أنطوان جريزمان، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش، الأوروغواياني إدينسون كافاني، البلجيكي روميلو لوكاكو”.

وجاء ضمن قائمة المرشحين في خط الوسط 15 لاعبًا وهم” الفرنسي نغولو كانتي، الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، الكرواتي إيفان راكيتيتش، الإسباني أندريس إنييستا، الفرنسي بول بوغبا، البرازيلي كاسيميرو، الإسباني سيرخيو بوسكيتس، البلجيكي إدين هازارد، البلجيكي كيفن دي بروين، البرازيلي فيليب كوتينيو، الإسباني إيسكو، التشيلي أرتورو فيدال، الإسباني دايفيد سيلفا، الصربي نيمانيا ماتيتش”.

ويتنافس 20 مدافعًا على التواجد ضمن تشكيلة الأفضل للفيفا وهم” الألماني ماتس هوملز، البرازيلي مارسيلو، الكولومبي ياري مينا، الهولندي فيرجيل فان ديك، الفرنسي بينجامين بافار، الإسباني خوردي آلبا، الفرنسي رفائيل فاران، البرازيلي تياجو سيلفا، الإنجليزي كايل ووكر، الإنجليزي كيران تريبير، الكرواتي شيم فيرشاليكو، البرازيلي داني ألفيش، الإسباني سيرخيو راموس، الإسباني جيرارد بيكيه، الألماني جوشوا كيميش، الأوروغواياني دييغو غودين، الكرواتي ديان لوفرين، الفرنسي صامويل أومتيتي، الإيطالي جورجيو كيليني، الإسباني داني كارفخال”.

ويتنافس 5 حراس مرمى على دخول أحدهم للتشكيلة المثالية للفيفا وهم” الكوستاريكي كيلور نافاس، البلجيكي تيبو كورتوا، الألماني مارك تير شتيجن، الإيطالي جيانلويجي بوفون، الإسباني دافيد دي خيا”.

سيتم إعلان التشكيلة المثالية للفيفا لعام 2018 يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.