أبل بصدد الكشف عن أجهزة مغايرة لمنتجاتها السابقة.. نقلة تكنولوجية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعكف شركة أبل الأميركية العملاقة على الانتهاء فنيًا من إعداد مجموعة من الأجهزة، والتي ستمثل نقلة في الصناعة التكنولوجية التي اعتادت الشركة العملاقة تقديمها.

وحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أبل أكدت استحواذها على شركة Akonia Holographics التي تتخذ من كولورادو مقراً لها، وهي إحدى الكيانات التي تركز على صنع العدسات لنظارات الواقع المعزز.

وتشير تلك الخطوة إلى أن شركة أبل لديها طموحات لإنشاء جهاز يمكن ارتداؤه من شأنه أن يضيف معلومات رقمية عن العالم الحقيقي، وهي السمات المعززة للواقع الافتراضي.

وعلى الرغم من كون أبل ليست من أوائل الشركات التي عملت على تطوير الواقع الافتراضي، فإن الجمهور يتوقع منها الكثير على مستوى التكنولوجيا الفعلية لتلك المجالات التقنية رفيعة المستوى.

وقالت الشركة في بيان: “أبل تشتري شركات أصغر من وقت لآخر ونحن لا نناقش بشكل عام هدفنا أو خططنا.”

وتم تأسيس الشركة في عام 2012 من قبل مجموعة من علماء المجسمات، وركزت في الأصل على تخزين البيانات الثلاثية الأبعاد قبل تحويل جهودها إلى إنشاء شاشات للنظارات الواقعية المدمجة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أبل ستقوم بالكشف عن أي من تلك التقنيات الحديثة المتعلقة بالواقع الافتراضي خلال محفلها السنوي، والذي ينطلق بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة الأميركية.