أبل تراهن على ميزة هامة في هاتف أيفون XS الجديد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعتزم شركة أبل الأميركية إحداث تغيير فريد على مستوى الملحقات الخاصة بهواتفها الذكية، والتي ستكشف عن أحدثها خلال أيام قليلة من الآن.

وتُراهن أبل على تغيير نمط شحن البطارية الخاصة بهواتفها الجديدة، حيث سيعمل أيفون XS الجديد بسلك متصل في وحدة خارجية يمكنها العمل مع أسلاك مختلفة، وهو الأمر الذي قد يجعلها قابلة للعمل على أجهزة iOS وأندرويد، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هواتف أبل الجديدة ستأتي أيضًا بقدرات تسمح لها بشحن البطاريات عن بُعد وبدون أسلاك، وذلك عن طريق وحدة QI من إنتاج الشركة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن التقنيات الجديدة التي ستدعم هواتف أبل أيفون، وخاصة النسخة XS منها ستمنحها قدرات كبيرة على مستوى سرعة شحن البطارية.

حسب تقارير إعلامية، فإن هواتف أبل المُقرر الكشف عنها خلال محفل 12 سبتمبر الجاري، ستأتي بخريطة أسعار جديدة، حيث ستعرض الهواتف الذكية أيفون 9، أيفون XS، وأيفون XS Max، ستكون 925 دولارا، 1050 دولارا، و1330 دولارا على الترتيب.

وتناولت العديد من التقارير الإعلامية بعض التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة من هاتف أيفون X، حيث استقرت أبل بشكل فعلي على التصميم النهائي لهاتفها الذكي الجديد أيفون 9، والذي سيعمل بشاشة OLED كاملة بدون أي حواف من إنتاج شركة LG الكورية، وهو ما سيؤدي إلى طرح النسخة المقبلة من أيفون X بأسعار أقل.