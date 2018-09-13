أبل تصدم عملاءها وتقتل 3 هواتف آيفون دون أن تدري

المواطن - متابعة

دون أن تشعر أصدرت أبل قراراً بإعدام ثلاثة من هواتفها وهي آيفون إكس، وآيفون 6 إس، وآيفون إس إي، إذ قتلت الشركة بكل قسوة كل هاتف مزود بسماعة رأس “جاك”.

ومن أجل هواتفها الثلاثة الجديدة: آيفون إكس إس والنسخة الأكبر آيفون إكس إس ماكس والنسخة الأرخص آيفون إكس آر، أبكت عشاق النماذج القديمة دون أن تدري، وقالت لميزة سماعات الرأس وداعاً إلى الأبد.

وكانت شركة أبل قد أعلنت بالأمس خلال المؤتمر السنوي في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، عن هواتف آيفون الجديدة، هي آيفون Xs، وآيفون Xs Max، وآيفون Xr.

وتأتي الهواتف الثلاثة بأحجام شاشات مختلفة، حيث إن قياس شاشة هاتف Xs يبلغ 5.8 إنش، وهاتف Xs Max بحجم شاشة 6.5 إنش وهي الأكبر في هواتف أبل حتى الآن، أما هاتف Xr فيبلغ حجم شاشته 6.1 إنش.

ويشترك هاتفا Xs وXs Max في المواصفات فهما مصنوعان من الستانلس ستيل وبشاشة تملأ الواجهة الأمامية، كما يتوفران بثلاثة ألوان الذهبي والفضي والأسود، والهاتفان كلاهما مضاد للماء حتى عمق يفوق المترين.

كما يأتي الهاتفان بمعالج A12 الجديد، وتقنية التعرف على الوجه Face ID، لكن آيفون Xs Max سيتاح بمساحة تخزين تبلغ 521 جيجا، كما ستتوفر منه نسخة خاصة بالصين تدعم استخدام شريحتين.

وتبلغ دقة الكاميرا المزدوجة في الهاتفين 12 ميجا بكسل، كما يستوعب الجهازان تشغيل رقمين مختلفين على شريحة واحدة، وبزيادة في قدرة البطارية عن الجيل السابق من آيفون إكس.

أما بالنسبة لهاتف آيفون Xr، فهو مصنوع من الألومنيوم، ويتوفر بخمسة ألوان وتصميم مختلف بكاميرا واحدة وشاشة LCD التي يبلغ قياسها 6.1 إنش.

وستتوفر هواتف Xs في السعودية بتاريخ 21 سبتمبر بسعر 999 دولارًا لهاتف Xs وبسعر 1099 دولارًا للهاتف الأكبر Xs Max.

في حين ستتوفر هواتف Xr في شهر أكتوبر وبسعر يبدأ من 750 دولارًا.