أبل تطلق تطبيق Shortcuts الجديد.. هذه مميزاته

المواطن - متابعة

أطلقت شركة أبل تطبيق الاختصارات Shortcuts الجديد، الذي يوفر إجراءات عملية للمساعد الرقمي سيري.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه يمكن لمستخدمي أجهزة أبل المحمولة تجميع العديد من الأوامر والإجراءات الصغيرة عن طريق الاختصارات الجديدة، واستدعاؤها عن طريق الأوامر الصوتية.

ويتيح هذا التطبيق للمستخدم استدعاء الصور، أو مقاطع الفيديو، أو القياسات الخاصة بتطبيق الصحة والبحث في تطبيق الخرائط أو الحسابات، ومن ضمن الوظائف المثيرة للاهتمام إمكانية إنشاء الإجراءات الروتينية مثل استدعاء قوائم التشغيل بخدمة بث الموسيقى أبل Music أو استدعاء البيانات من التقويم، ثم إرسال هذه البيانات إلى جهات الاتصال في الخطوة التالية.

ويمكن للمستخدمين استدعاء الاختصارات الجاهزة في وظيفة البحث أو عن طريق سؤال المساعد الرقمي أبل سيري. كما يمكن حفظ الإجراءات، التي يتم تنفيذها كثيرًا كأيقونات على الشاشة الرئيسية للجهاز الجوال.

وتتوفر باقة واسعة من الإجراءات والبيانات تبلغ حوالي 300 إجراء، وتوفر شركة أبل دليلًا باللغة الإنجليزية للتعرف على هذه الإجراءات.