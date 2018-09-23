أبل تعيد ترتيب هواتفها الذكية بإزالة بعضها من متجرها

المواطن - متابعة

أعادت شركة أبل ترتيب باقة موديلاتها من الهواتف الذكية بتقديم الجديدة منها مثل هاتف آي فون Xs و Xs Max و Xr، في حين اختفت موديلات آي فون 6s و 6s Plus و SE من متجر أبل.

وأعلنت شركة أبل إيقاف الموديل المدمج SE بشاشة قياس 4 بوصة، والذي أطلق في 2016، ولم يتضح بعد إذا كان هناك جهاز سيأتي بنفس حجم الشاشة من الموديلات الجديدة أم لا.

بالإضافة إلى ذلك توقف بيع الهاتف الذكي آي فون X، الذي أطلق العام الماضي، بما أن باقة موديلات آي فون ستضم ثلاثة أجهزة جديدة Xs، وXs Max، وXr، وهوتف آي فون 7 و 8 في إصدار 4.7 بوصة مع كاميرا واحدة وإصدار Plus بشاشة قياس 5.5 بوصة مع كاميرا مزدوجة.

ومع ذلك فإن إيقاف البيع لا يعني النهاية الكاملة لهواتف آي فون 6s و SE، التي سيستمر بيعها في المتاجر المتخصصة وعبر المتاجر الإلكترونية لبعض الوقت.

ومن المتوقع أن تعمل الأجهزة القديمة مع نظام التشغيل “آي أو إس 12” بشكل أسرع، حتى إذا لم تحصل على وظيفة أو أكثر من الوظائف المتوفرة في الأجهزة الحديثة.