أبل تنقذ مستخدمي أيفون من تطبيق يتجسس على بياناتهم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تحركت شركة أبل الأميركية مؤخرًا لمسح تطبيق يتبع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد أن اكتشفت سرقته لبيانات المستخدمين له حول العالم.

ولا تزال منصة التشغيل أندرويد مستمرة في عرض تطبيق أونافو في متاجرها الإلكترونية الخاصة بمستخدمي الهواتف الذكية التي تدعم أنظمة أندرويد المختلفة، وذلك حسب ما جاء في موقع جيدجيت ناو الهندي المتخصص في التكنولوجيا.

وأشار الموقع إلى أن أبل قامت بمسح التطبيق من متاجرها الإلكترونية التي تدعم نظام iOS الشهير، والخاص بمستخدمي هواتف أيفون فقط حول العالم.

ويأتي قرار أبل بمسح التطبيق المملوك لفيسبوك بعد ثبوت سرقته لبيانات المستخدمين بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يأتي في إطار سعي العملاقة الأميركية للحفاظ على سرية بيانات ملايين المستخدمين.

وتستمر شركة قوقل في عرض التطبيق عبر متاجرها الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي لا يزال أكثر من 10 ملايين مستخدم لهواتف أندرويد يعملون بهذه المنصة التقنية على الرغم من التحذيرات المنتشرة بخصوصه.